Красноярских детей приглашают в бесплатный фиджитал-клуб

В Красноярске объявлен набор воспитанников в бесплатный фиджитал-клуб. Занятия будут проходить на острове Отдыха рядом с Центральным стадионом.
На первом этапе в клубе будут организованы занятия фиджитал-баскетболом и футболом. Чуть позже заработают секции кёрлинга и counterstrike. В клуб приглашаются все желающие старше 6 лет.
Добавим, фиджитал-спорт год назад в России признали официальным видом спорта и популярность его в стране быстро растет. Он сочетает в себе состязания в виртуальном пространстве и на реальных спортивных площадках.
19 февраля этого года в Казани начались мультиспортивные «Игры будущего». Они продлятся до 3 марта. В программе цифровые и реальные единоборства, хоккей, гонки дронов и другие состязания. В «Играх будущего» участвует и сборная Красноярского края.