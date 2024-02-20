Боец СВО с позывным Омск рассказал о встрече с Путиным

Командир штурмовой роты 70-го полка 42-й гвардейской дивизии Темирлан Абуталимов с позывным Омск отличился на СВО уже в первом бою. Несмотря на ранение он выполнил приказ о штурме бригады спецназначения ВСУ «Магура».
Приказ был выполнен, в ходе боя уничтожено оказалось порядка 40 военнослужащих ВСУ. За это Темирлана Абуталимова наградили званием Героя России. Награду ему вручал президент РФ Владимир Путин.
«Лёгкий мандраж был. Но это большая гордость за себя, за своих ребят, за свой полк героический. И ты понимаешь, что-то, что ты делал до этого, — это не просто так. Все подвиги ребят оцениваются по достоинству», — сказал боец.
Он также признался, что к Омску не имеет никакого отношения. Свой позывной он взял в честь погибшего командира, у которого многому научился. Сам Темирлан Абуталимов родом из Махачкалы. Там его именем назовут гимназию, где он учился.