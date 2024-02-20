В Новосибирской области военнослужащий погасил алиментный долг

По данным пресс-службы ФССП Новосибирской области, в отношении 50-летнего жителя Бердска, который ранее был лишен родительских прав, возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов в размере 234 тысяч рублей.
Уточняется, что через неделю на депозитный счет отделения поступило 168 тысяч рублей, позже 28 тысяч и 38 тысяч рублей.
После получения денег бывшая супруга сообщила судебному приставу, что отец ребенка сейчас находится в зоне специальной военной операции.
Напомним, что в Новосибирской области арестовали женщину, которая не платила алименты.