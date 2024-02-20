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«Забудь о черном»: модель из Красноярска назвала модные тренды 2024

Мода не стоит на месте — в 2024 году возвращаются яркие цвета и смелые комбинации.
Источник: Freepik

Об этом «МК в Красноярске» рассказала модель, активистка и блогер Галина Магергут.

По словам эксперта, наступивший год привносит в моду веселье и энергию. Трендовыми станут необычные сочетания и яркие цвета.

«Стивен Клейн предсказывает, что в 2024 году мы будем обожать сочетание розового и оранжевого, и не только на закате. Забудь о скромном черном, теперь мы будем светиться яркими оттенками», — рассказала модель.

Следующий тренд актуален для Красноярска, пожалуй, как никакой другой. Речь об экологическому подходе в моде. К «зеленому» производству стремятся все больше и больше брендов.

«В 2024 году в моду приходят нестандартные силуэты. Забудь о привычных формах — теперь модельеры смело экспериментируют с объемом и пропорциями. Удивительные покрои, свободные фасоны, ненормативные решения — это то, что будет стильным в этом сезоне», — добавила Магергут.

Развитие технологий сказывается и на моде. Умные материалы и новые технологии все чаще используются в создании одежды. По словам Галины, платья сейчас сами меняют цвет по настроению хозяйки, а пальто подстраивается под погоду и держит комфортную для тела температуру.

Геометрический принт модель из Красноярска назвала главным трендом 2024 года. Его можно будет увидеть на платьях, блузках, на аксессуарах, таких как сумки и платки.

«Красочные геометрические узоры будут добавлять жизнерадостности и стильности любому образу», — прокомментировала Галина.

Также в моде этого года сияющие наряды с блестками, металлическими тканями, блестящими пайетками и зеркальными отделками.

Продолжается тренд на «пустые» колени. Проще говоря, дырки в джинсах и брюках.

«Джинсы с “пустыми” коленями будут стильным и молодежным решением для каждодневных образов. К тому же такие брюки отлично сочетаются с любыми обувью и верхней одеждой», — добавила Магергут.

Кроме того, популярным остается оверсайз. В 2024 году будут в моде большие свитера, куртки, платья и брюки, которые добавят комфорта и стиля в образ.

Модные цвета года, по словам эксперта: желтый, розовый и фиолетовый.

«Не бойся экспериментировать и создавать смелые и необычные сочетания цветов», — сообщила Магергут.

Модель напомнила, что главное — уникальность образа, эксперименты со стилем и ощущение внутреннего счастья.

Ранее красноярская модель дала советы по созданию образа на 14 февраля.

мода и красота