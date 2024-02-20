«Забудь о черном»: модель из Красноярска назвала модные тренды 2024

Об этом «МК в Красноярске» рассказала модель, активистка и блогер Галина Магергут.
По словам эксперта, наступивший год привносит в моду веселье и энергию. Трендовыми станут необычные сочетания и яркие цвета.
«Стивен Клейн предсказывает, что в 2024 году мы будем обожать сочетание розового и оранжевого, и не только на закате. Забудь о скромном черном, теперь мы будем светиться яркими оттенками», — рассказала модель.
Следующий тренд актуален для Красноярска, пожалуй, как никакой другой. Речь об экологическому подходе в моде. К «зеленому» производству стремятся все больше и больше брендов.
«В 2024 году в моду приходят нестандартные силуэты. Забудь о привычных формах — теперь модельеры смело экспериментируют с объемом и пропорциями. Удивительные покрои, свободные фасоны, ненормативные решения — это то, что будет стильным в этом сезоне», — добавила Магергут.
Геометрический принт модель из Красноярска назвала главным трендом 2024 года. Его можно будет увидеть на платьях, блузках, на аксессуарах, таких как сумки и платки.
«Красочные геометрические узоры будут добавлять жизнерадостности и стильности любому образу», — прокомментировала Галина.
Также в моде этого года сияющие наряды с блестками, металлическими тканями, блестящими пайетками и зеркальными отделками.
Продолжается тренд на «пустые» колени. Проще говоря, дырки в джинсах и брюках.
«Джинсы с “пустыми” коленями будут стильным и молодежным решением для каждодневных образов. К тому же такие брюки отлично сочетаются с любыми обувью и верхней одеждой», — добавила Магергут.
Кроме того, популярным остается оверсайз. В 2024 году будут в моде большие свитера, куртки, платья и брюки, которые добавят комфорта и стиля в образ.
«Не бойся экспериментировать и создавать смелые и необычные сочетания цветов», — сообщила Магергут.
Модель напомнила, что главное — уникальность образа, эксперименты со стилем и ощущение внутреннего счастья.
Ранее красноярская модель дала советы по созданию образа на 14 февраля.