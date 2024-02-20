В Челябинске снова отменили занятия в школах

Комитетом по делам образования администрации города Челябинска принято решение, что во вторник, 20 февраля отменяются занятия для учеников с первого по четвертый классы первой смены. Остальные классы учатся в обычном режиме.
Напомним, в понедельник для учеников этой возрастной группы также отменялись занятия из-за морозов. На прошлой неделе школьников разных классов также оставляли без уроков.
Тем временем синоптики предупредили южноуральцев, что несколько дней их ожидает достаточно холодная погода.