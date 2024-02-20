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В Челябинске снова отменили занятия в школах

Морозная погода продолжает вносить коррективы в образовательный процесс на Южном Урале.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 74% 765 мм рт. ст. +3°

Комитетом по делам образования администрации города Челябинска принято решение, что во вторник, 20 февраля отменяются занятия для учеников с первого по четвертый классы первой смены. Остальные классы учатся в обычном режиме.

Напомним, в понедельник для учеников этой возрастной группы также отменялись занятия из-за морозов. На прошлой неделе школьников разных классов также оставляли без уроков.

Тем временем синоптики предупредили южноуральцев, что несколько дней их ожидает достаточно холодная погода.