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Климатолог объяснила, почему Приангарье сковали аномальные морозы

Последний месяц календарной зимы ударил по Приангарью аномальными морозами. Чем вызван такой лютый холод в феврале, рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева, передает ИА «ТК Город».
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 74% 765 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

По словам ученого-метеоролога, отличительной особенностью сегодняшней погоды является то, что «управляющий зимними холодами на высотах холодный полярный вихрь с наиболее выхоложенной территории Гренландии гребнем теплого воздуха над Атлантикой не только сместился на Россию, но и объединился с холодным циклоническим вихрем над Якутией».

Сейчас же над Иркутской областью проходит азиатский антициклон, объединившийся над Чукоткой с арктическим антициклоном. Совместными усилиями они сформировали «ясную морозную погоду с эпицентром холода на юге Западной и Восточной Сибири, где среднесуточные температуры будут примерно на 12ºС ниже нормы»:

«Таким образом, Иркутская область стала чаще возвращаться к климатическим сибирским зимам Ожидая понижение температур на севере Иркутской области до минус 49градусов, необходимо отметить, что в летописях погоды нашей области были куда более суровые зимние морозы», — цитирует слова Инны Латышевой пресс-служба ИГУ.

В качестве примера климатолог приводит 15 января 1966 года. Тогда в селе Хамакар Катангского района столбик термометров зафиксировал отметку минус 61,7ºС. Что же касается последнего зимнего месяца, то самая холодная февральская ночь в Иркутске была 1 февраля 1929 года — минус 44,7 градуса, на севере области в Ербогачене 10 февраля 1969 года — минус 59,5.