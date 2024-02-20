Климатолог объяснила, почему Приангарье сковали аномальные морозы

По словам ученого-метеоролога, отличительной особенностью сегодняшней погоды является то, что «управляющий зимними холодами на высотах холодный полярный вихрь с наиболее выхоложенной территории Гренландии гребнем теплого воздуха над Атлантикой не только сместился на Россию, но и объединился с холодным циклоническим вихрем над Якутией».
Сейчас же над Иркутской областью проходит азиатский антициклон, объединившийся над Чукоткой с арктическим антициклоном. Совместными усилиями они сформировали «ясную морозную погоду с эпицентром холода на юге Западной и Восточной Сибири, где среднесуточные температуры будут примерно на 12ºС ниже нормы»:
«Таким образом, Иркутская область стала чаще возвращаться к климатическим сибирским зимам Ожидая понижение температур на севере Иркутской области до минус 49градусов, необходимо отметить, что в летописях погоды нашей области были куда более суровые зимние морозы», — цитирует слова Инны Латышевой пресс-служба ИГУ.
В качестве примера климатолог приводит 15 января 1966 года. Тогда в селе Хамакар Катангского района столбик термометров зафиксировал отметку минус 61,7ºС. Что же касается последнего зимнего месяца, то самая холодная февральская ночь в Иркутске была 1 февраля 1929 года — минус 44,7 градуса, на севере области в Ербогачене 10 февраля 1969 года — минус 59,5.