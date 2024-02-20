Климатолог объяснила, почему Приангарье сковали аномальные морозы

По словам ученого-метеоролога, отличительной особенностью сегодняшней погоды является то, что «управляющий зимними холодами на высотах холодный полярный вихрь с наиболее выхоложенной территории Гренландии гребнем теплого воздуха над Атлантикой не только сместился на Россию, но и объединился с холодным циклоническим вихрем над Якутией».