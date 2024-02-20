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В Башкирии ожидаются температурные качели от −5° до −29°

Существенных осадков не ожидается.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 74% 765 мм рт. ст. +3°

В ближайшие дни в Башкирии синоптики прогнозируют температурные качели. Столбик термометра будет подниматься до −5° и опускаться до −29°.

Так, по данным Башгидромета, 20 февраля, местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит −7,-12°, на юго-востоке −17°.

В среду, 21 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до −17,-22°, при прояснениях −24,-29°. Днем будет −10,-15°.

В четверг, 22 февраля, также будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −17,-22°, при прояснениях −24,-29°. Днем ожидается −10,-15°, в горных районах до −5°.