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Теплеть в Красноярске начнет с 21 февраля

К выходным дневная температура поднимется с −22 до −15 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +8°
Источник: Наш Красноярский край

С завтрашнего дня, 21 февраля, в Красноярске начнется медленное, но устойчивое потепление. Такой прогноз дает нам Гидрометцентр.

Так, если сегодня днем в краевом центре синоптики обещают около −22 градусов мороза, то завтра уже столбик термометра поднимется на три отметки выше, а в пятницу будут вполне комфортные для зимы −16, в субботу и воскресенье, соответственно, — около −15 и −13 градусов. Ночные температуры тоже уже не будут падать ниже −30 градусов и постепенно начнут повышаться.

Если верить синоптикам, то осадков в ближайшие дни в Красноярске и его окрестностях не ожидается, ветер слабый, переменная облачность.

Напомним, до 21 февраля в городе объявлен режим НМУ.