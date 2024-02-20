Теплеть в Красноярске начнет с 21 февраля

С завтрашнего дня, 21 февраля, в Красноярске начнется медленное, но устойчивое потепление. Такой прогноз дает нам Гидрометцентр.
Так, если сегодня днем в краевом центре синоптики обещают около −22 градусов мороза, то завтра уже столбик термометра поднимется на три отметки выше, а в пятницу будут вполне комфортные для зимы −16, в субботу и воскресенье, соответственно, — около −15 и −13 градусов. Ночные температуры тоже уже не будут падать ниже −30 градусов и постепенно начнут повышаться.
Если верить синоптикам, то осадков в ближайшие дни в Красноярске и его окрестностях не ожидается, ветер слабый, переменная облачность.
Напомним, до 21 февраля в городе объявлен режим НМУ.