Теплеть в Красноярске начнет с 21 февраля

Так, если сегодня днем в краевом центре синоптики обещают около −22 градусов мороза, то завтра уже столбик термометра поднимется на три отметки выше, а в пятницу будут вполне комфортные для зимы −16, в субботу и воскресенье, соответственно, — около −15 и −13 градусов. Ночные температуры тоже уже не будут падать ниже −30 градусов и постепенно начнут повышаться.