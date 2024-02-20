Кузбасс оказался самым перспективным регионом по трудоустройству в Сибири

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства», — говорит аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.