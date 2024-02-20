Кузбасс оказался самым перспективным регионом по трудоустройству в Сибири

По данным рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства в начале 2024 года hh.ru, Кузбасс оказался лидером в Сибири по этому показателю. Он набрал 74 балла и занял 18 место в России.
«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства», — говорит аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.
Второе по Сибири место заняла Новосибирская область, третье — Иркутская. После топ-3 идут Омская область, Красноярский и Алтайский край, Республика Хакасия и Алтай, Томская область и Республика Тыва.
Лидером рейтинга в стране стал Татарстан, а Москва оказалась только на 65 месте. В столице большая конкуренция за рабочие места и низкое соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).