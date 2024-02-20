Синоптики рассказали, когда в Омске ослабнут морозы

Синоптики также рассказали, что ночью на 19 января 2024 года температура в Омске понижалась до −35,4 градуса Цельсия, однако поставить новые рекорд морозной погоде не удалось — в 1922 году в Омске в этот день фиксировалась температура в −37,5 °C.