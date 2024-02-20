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Синоптики рассказали, когда в Омске ослабнут морозы

В Обь-Иртышском УГМС рассказали в понедельник, 19 февраля 2024 года, когда в Омской области ослабнут аномальные морозы, воцарившиеся по всему региону. По прогнозу омских метеорологов, морозная погода сохранится в регионе до пятницы, 23 февраля 2024, когда ожидается повышение температуры воздуха.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 74% 765 мм рт. ст. +3°

«До конца рабочей недели по 23 февраля на территории Омской области сохранится антициклональный тип погоды. Прогнозируется малооблачная морозная, без существенных осадков погода. Преобладающая температура воздуха ночью −27…-32°, местами −35…-40°, днем −15…-20°, местами до −25°. В День защитника Отечества, 23 февраля, небольшое повышение температуры воздуха. В ночные часы −24…-29°, местами до −34°, днем −11…-16°, местами до −21°», — сообщила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Синоптики также рассказали, что ночью на 19 января 2024 года температура в Омске понижалась до −35,4 градуса Цельсия, однако поставить новые рекорд морозной погоде не удалось — в 1922 году в Омске в этот день фиксировалась температура в −37,5 °C.