Красноярская Госавтинспекция рассказала о графике работы в праздники

Красноярская Госавтоинспекция рассказала о режиме работы в праздники. Напомним, текущая рабочая неделя будет короткой, а 23, 24 и 25 февраля объявлены выходными днями.
24 февраля зарегистрировать свое транспортное средство будет возможно с 9:00 до 16:45 в пунктах регистрации АМТС по следующим адресам:
- Маерчака, 53 Г, т. 268−02−26,
- Ястынская, 47 стр. 21, т. 223−78−90,
- Кутузова, 1 стр. 85, т. 278−33−58,
- Металлургов, 1К, т. 224−80−02.
В городе Дивногорске с 9:00 до 12:00 на улице Бориса Полевого, 17А, т. 8 (39144)33−116.
23 февраля и 25 февраля данные пункты работать не будут.
Выдача и обмен водительских удостоверений будет производиться 24 февраля с 9:00 до 16:45 в пунктах оказания государственных услуг на Кутузова, 1, Металлургов, 1К и Брянской, 23 с 8 утра до 15:45.
В Дивногорске получить услугу можно будет на Бориса Полевого, 17А с 13:00 до 16:45.
23 февраля и 25 февраля данные пункты работать не будут.
Дорожные полицейские рекомендуют использовать Госуслуги для предварительной записи на прием в удобное время.