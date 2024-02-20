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Красноярская Госавтинспекция рассказала о графике работы в праздники

23 и 25 февраля ГИБДД Красноярска работать не будет.
Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Красноярская Госавтоинспекция рассказала о режиме работы в праздники. Напомним, текущая рабочая неделя будет короткой, а 23, 24 и 25 февраля объявлены выходными днями.

24 февраля зарегистрировать свое транспортное средство будет возможно с 9:00 до 16:45 в пунктах регистрации АМТС по следующим адресам:

  • Маерчака, 53 Г, т. 268−02−26,
  • Ястынская, 47 стр. 21, т. 223−78−90,
  • Кутузова, 1 стр. 85, т. 278−33−58,
  • Металлургов, 1К, т. 224−80−02.

В городе Дивногорске с 9:00 до 12:00 на улице Бориса Полевого, 17А, т. 8 (39144)33−116.

23 февраля и 25 февраля данные пункты работать не будут.

Выдача и обмен водительских удостоверений будет производиться 24 февраля с 9:00 до 16:45 в пунктах оказания государственных услуг на Кутузова, 1, Металлургов, 1К и Брянской, 23 с 8 утра до 15:45.

В Дивногорске получить услугу можно будет на Бориса Полевого, 17А с 13:00 до 16:45.

23 февраля и 25 февраля данные пункты работать не будут.

Дорожные полицейские рекомендуют использовать Госуслуги для предварительной записи на прием в удобное время.

ГИБДД