В Кемерове продлят улицу Дружбы в обе стороны

По данным кемеровской мэрии, улицу Дружбы продлят в обе стороны: от ул. Веры Волошиной до Казачьего тракта и от ул. Юрия Двужильного до ул. Баумана. Строить будут в два этапа в этом и следующем году.
«В этом году улицу продлят от Веры Волошиной до Казачьего тракта. К работам приступят уже в апреле и завершат осенью. Подрядчик определён в 2023 году в ходе открытого аукциона. Объект построит ОАО “Кемеровоспецстрой”», — сообщают сотрудники администрации.
Проект будущего участка двухполосной дороги протяжённостью почти 600 метров готов. В следующем году начнут строить почти километр дороги от Юрия Двужильного до Баумана.
Власти объясняют, что необходимость продления объездной дороги обусловлена активной застройкой Заводского района — дорога прежде всего нужна жителям новых микрорайонов.
Мы писали, что в Кемерове отремонтируют шоссе Егорова в Кировском районе, а также ищут подрядчика для капремонта улицы Инициативной.