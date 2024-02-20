Во Владивостоке до конца недели снесут «Дворец связи»

Стеклянную пристройку к дому по Алеутская, 28, должны снести уже на этой неделе. Такое распоряжение администрация города дала управлению дорог и муниципальному предприятию «Содержание городских территорий», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на мэрию Владивостока.

Стеклянную пристройку к старинному зданию возвели в 2006 году для размещения в нем магазинов сотовой связи, которые работали в ней несколько лет. Тогда она и получила свое неформальное название «Дворец связи».

Позже выяснилось, что никаких разрешений на ее строительство в природе не существует и никто его не согласовал, то есть, объект является классическим самостроем. А пожарные во время проверки выяснили, что здание представляет угрозу для людей — в самой его конструкции присутствуют неустранимые нарушения требований пожарной безопасности.