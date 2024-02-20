Во Владивостоке до конца недели снесут «Дворец связи»

Стеклянную пристройку к дому по Алеутская, 28, должны снести уже на этой неделе. Такое распоряжение администрация города дала управлению дорог и муниципальному предприятию «Содержание городских территорий», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на мэрию Владивостока.
Стеклянную пристройку к старинному зданию возвели в 2006 году для размещения в нем магазинов сотовой связи, которые работали в ней несколько лет. Тогда она и получила свое неформальное название «Дворец связи».
После этого здание закрыли и некоторое время оно пустовало. И вот, 16 февраля 2024 года городская комиссия по ЧС признала ситуацию с самовольной пристройкой чрезвычайной и требующей принятия неотложных мер.
Ранее, в 2022 году недалеко от этого места демонтировали виадук, который соединял площадь Адмирала Фокина с торговым центром «Clover House». Это сооружение так и не ввели в эксплуатацию, большую часть времени пешеходы не могли воспользоваться им и перебегали оживленную улицу прямо под ним. Перед сносом виадука оборудовали наземный пешеходный переход.