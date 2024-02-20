Адвокат просит выпустить из СИЗО депутата ЗС Красноярского края Натарова

Со слов Александра Хропота, депутату Натарову опасно находиться в СИЗО — у него диагностировали три заболевания, которые препятствуют пребыванию политика в следственном изоляторе: гипертонию третьей степени с недостаточностью сердечного кровообращения, полиневропатию и гипертензивную энцефалопатию.