Адвокат просит выпустить из СИЗО депутата ЗС Красноярского края Натарова

Сторона защиты просит выпустить депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова из СИЗО в связи с тяжелыми заболеваниями у их подзащитного. Об этом рассказал адвокат Александр Хропот.
Со слов Александра Хропота, депутату Натарову опасно находиться в СИЗО — у него диагностировали три заболевания, которые препятствуют пребыванию политика в следственном изоляторе: гипертонию третьей степени с недостаточностью сердечного кровообращения, полиневропатию и гипертензивную энцефалопатию.
Отметим, что согласно постановлению правительства РФ № 3 от 14.01.2011 года, при наличии даже одного такого заболевания обвиняемый или подсудимый должен быть освобождён из-под стражи, а мера пресечения смягчена.
В настоящий момент адвокат Сергея Натарова обратился с ходатайством в суд. Обращение стороны защиты будет рассмотрено в ближайшее время Красноярским краевым судом.
Напомним, депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей при поставках товаров и услуг на север края.