Первенство Сибири по тхэквондо пройдёт в Иркутске 28 февраля

28 февраля во Дворце спорта «Труд» в Иркутске пройдёт Первенство Сибири по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Ожидается, что в турнире примут участие свыше 100 спортсменов из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв.