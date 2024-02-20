Первенство Сибири по тхэквондо пройдёт в Иркутске 28 февраля

28 февраля во Дворце спорта «Труд» в Иркутске пройдёт Первенство Сибири по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Ожидается, что в турнире примут участие свыше 100 спортсменов из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, наш регион на соревнованиях представят 11 тхэквондистов. Юниоры будут бороться за медали в 8 весовых категориях, юниорки — в 7. Участие в турнире будут принимать спортсмены со спортивной подготовкой не ниже второго разряда.
Соревнования будут проходить по олимпийской системе, итоги подведут в личном и командном зачётах. Предварительные поединки начнутся с 9:00 28 февраля, в 13:00 состоится церемония открытия, а с 14:30 стартуют финальные поединки, которые продлятся до 20:00. Вход для зрителей свободный.