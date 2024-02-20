Машины вмёрзли в лёд: в Кемерове на пр. Октябрьском прорвало трубу

В Кемерове на пр. Октябрьском прорвало трубу, из-за чего затопило проспект и часть улицы 2-ая Заречная. Движение автомобилей на участке аварии ограничено.
«Специалисты “КемВода” устраняют последствия повреждения водопроводных сетей на Октябрьском проспекте. Параллельно техника очищает от наледи проезжую часть и прилегающие территории», — сообщают сотрудники городской администрации.
Кемеровчане тем временем писали, что машины, которые не успели уехать, вмёрзли в лёд. На улице утром, когда случился порыв, было более −30 градусов.