В Хабаровском крае рыбаки форсировали гигантский разлом льда

На побережье Татарского пролива в Хабаровском крае усилились угрозы разрушения морского льда. Спасатели и местные власти предупреждают рыбаков об опасности отрыва льдин или провалов. Подобное на днях произошло в бухте Силантьева недалеко от Советской Гавани, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Люди выехали на рыбалку. Большинству не хочется идти пешком, предпочитают доезжать до лунок на своих автомобилях. А это очень опасно. На кадры видеосъёмки очевидца попал момент, когда во льду начинает образовываться огромный разлом. Людям приходится срочно покидать место рыбалки, форсируя гигантскую трещину на автомобилях, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Просто повезло, что обошлось без пострадавших. На соседнем Сахалине больше 80 человек пришлось нашим коллегам снимать с дрейфующей льдины.
Спасатели напоминают, что на берегах Татарского пролива начался сезон отжимных ветров. Сильно выросли риски взлома ледяного припая и отрыва льдин. Об этом предупреждают сотрудники ГИМС и спасатели во время патрулирования бухт в заливе Советская Гавань. Сотрудники межрайонного отделения ГИМС и краевые спасатели при патрулировании бухт напоминают рыбакам о правилах безопасности. Важно внимательно следить за прогнозом погоды и при порывистом ветре и волнении не выходить в акваторию.