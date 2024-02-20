В Хабаровском крае рыбаки форсировали гигантский разлом льда

— Люди выехали на рыбалку. Большинству не хочется идти пешком, предпочитают доезжать до лунок на своих автомобилях. А это очень опасно. На кадры видеосъёмки очевидца попал момент, когда во льду начинает образовываться огромный разлом. Людям приходится срочно покидать место рыбалки, форсируя гигантскую трещину на автомобилях, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Просто повезло, что обошлось без пострадавших. На соседнем Сахалине больше 80 человек пришлось нашим коллегам снимать с дрейфующей льдины.