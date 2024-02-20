В ГИБДД Приморья назвали самые распространенные нарушение иностранцев за рулем

С начала 2024 года управлением ГИБДД Приморья привлечено к административной ответственности 2 907 иностранных водителей за различные нарушения ПДД, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Основные нарушения, совершаемые иностранными гражданами на дорогах региона, включают в себя превышение скорости — 1147 случаев; нарушение правил применения ремней безопасности — 258 случаев; несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части — 53 случая; необеспечение страхования гражданской ответственности — 157 случаев и управление транспортным средством при наличии неисправностей или запрещающих условий — 98 случаев.
Также полицейские отметили, что иностранцев могут не пустить в Россию, если они ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД в течение трех лет.
Напомним, во Владивостоке в ходе профилактической операции «Таксист» сотрудники Госавтоинспекции выявили около 50 нарушений, большая часть связана с несоблюдением правил дорожного движения.