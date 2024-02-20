Avito Auto: автолюбители из Новосибирска предпочитают покупать кроссоверы

В Новосибирске чаще покупают кроссоверы. Соответствующее исследование рынка провели специалисты интернет-сервиса «Avito Auto».
В Новосибирской области в 2023 году средняя цена подержанных кроссоверов и внедорожников составила около 2 миллионов 150 тысяч рублей.
Продажи этих типов автомобилей за год увеличились на 69%, при этом доля SUV в общем объеме продаж подержанных автомобилей составила 35%, что на 5% больше, чем годом ранее.
Согласно исследованию, в топ-5 брендов по продажам SUV в регионе входят Toyota (доля — 12,7%), Hyundai (8,1%), BMW (6,5%), Geely (6,2%) и Lexus (5,6%). Самые востребованные модели оказались Lexus RX, Toyota RAV4 и Geely Mon.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что «Лукойл» подал несколько исков в суд Новосибирской области на сумму в 129 млн.