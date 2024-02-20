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Приморцам сообщили о последнем снегопаде в этом сезоне: дата

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля, ФедералПресс. Очередной снегопад обрушится на Владивосток в феврале. Вероятнее всего, он будет последним в сезоне.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 64% 765 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

По данным метеорологического портала Gismeteo, очередной снегопад ожидается в Приморье на следующей неделе, 27 февраля. Осадки будут небольшими. Также вероятно, что это будет последний снегопад в этом сезоне: прогноз на март говорит о резком потеплении.

До конца февраля во Владивостоке также не ожидается серьезных морозов. Температура воздуха в городе будет колебаться от −1 до −6 градусов днем и от −6 до −14 градусов ночью. Сильного ветра не ожидается: порывы до 15 м/с намечены на выходные 23—24 февраля, штормовых показателей не предвидится.

Ранее сообщалось о том, что неработающие пенсионеры могут рассчитывать на упрощенную процедуру списания долгов. Для них изменены условия и суммы, а также отменена необходимость идти в суд для завершения процедуры банкротства.