Приморцам сообщили о последнем снегопаде в этом сезоне: дата

До конца февраля во Владивостоке также не ожидается серьезных морозов. Температура воздуха в городе будет колебаться от −1 до −6 градусов днем и от −6 до −14 градусов ночью. Сильного ветра не ожидается: порывы до 15 м/с намечены на выходные 23—24 февраля , штормовых показателей не предвидится.