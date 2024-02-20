Приморцам сообщили о последнем снегопаде в этом сезоне: дата

По данным метеорологического портала Gismeteo, очередной снегопад ожидается в Приморье на следующей неделе, 27 февраля. Осадки будут небольшими. Также вероятно, что это будет последний снегопад в этом сезоне: прогноз на март говорит о резком потеплении.
До конца февраля во Владивостоке также не ожидается серьезных морозов. Температура воздуха в городе будет колебаться от −1 до −6 градусов днем и от −6 до −14 градусов ночью. Сильного ветра не ожидается: порывы до 15 м/с намечены на выходные
Ранее сообщалось о том, что неработающие пенсионеры могут рассчитывать на упрощенную процедуру списания долгов. Для них изменены условия и суммы, а также отменена необходимость идти в суд для завершения процедуры банкротства.