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Уличные павильоны на Красрабе​ оформляют в едином стиле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году на проспекте пройдёт​​ второй этап благоустройства.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В данный момент​ на Красрабе арендатор земельного участка обустраивает четыре торговые точки в единой стилистике и цветовой гамме — павильоны серого цвета с витражными окнами. Делается это в соответствии с рекомендациями, которые выданы предпринимателям разработчиком проекта благоустройства променада — АО «Красноярскгражданпроект»​.

«Чтобы территория нового променада была действительно красивой и ухоженной, мы обязательно приводим в порядок прилегающие участки. Внешний вид расположенных на них павильонов тоже важен, они не должны быть разношёрстными. Предприниматели это понимают, не дожидаясь начала благоустроительного сезона, соответствующую работу начали проводить уже сейчас», — отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Первый этап благоустройства в прошлом году был выполнен от монумента «Кандальный путь» до улицы Навигационная. Рабочие обустроили пешеходные дорожки, высадили газон, изгородь. Появилось новое освещение, малые архитектурные формы и качели.

В этом году будут благоустраивать территорию от ул. Навигационная до ул. Регатная, сообщает мэрия.

строительство