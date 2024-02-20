Уличные павильоны на Красрабе​ оформляют в едином стиле

«Чтобы территория нового променада была действительно красивой и ухоженной, мы обязательно приводим в порядок прилегающие участки. Внешний вид расположенных на них павильонов тоже важен, они не должны быть разношёрстными. Предприниматели это понимают, не дожидаясь начала благоустроительного сезона, соответствующую работу начали проводить уже сейчас», — отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.