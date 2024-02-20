Уличные павильоны на Красрабе​ оформляют в едином стиле

В данный момент на Красрабе арендатор земельного участка обустраивает четыре торговые точки в единой стилистике и цветовой гамме — павильоны серого цвета с витражными окнами. Делается это в соответствии с рекомендациями, которые выданы предпринимателям разработчиком проекта благоустройства променада — АО «Красноярскгражданпроект».
«Чтобы территория нового променада была действительно красивой и ухоженной, мы обязательно приводим в порядок прилегающие участки. Внешний вид расположенных на них павильонов тоже важен, они не должны быть разношёрстными. Предприниматели это понимают, не дожидаясь начала благоустроительного сезона, соответствующую работу начали проводить уже сейчас», — отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.
Первый этап благоустройства в прошлом году был выполнен от монумента «Кандальный путь» до улицы Навигационная. Рабочие обустроили пешеходные дорожки, высадили газон, изгородь. Появилось новое освещение, малые архитектурные формы и качели.
В этом году будут благоустраивать территорию от ул. Навигационная до ул. Регатная, сообщает мэрия.