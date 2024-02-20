Медицинский комплекс на базе КАМАЗа открыли в Братском районе

В Братском районе работает передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗа, который специалисты районной больницы используют для диспансеризации. В конце 2023 года передвижной диагностический кабинет флюорографии и маммографии был приобретен для нужд братской больницы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе правительстве Иркутской области.
Передвижной комплекс позволит проводить обследования жителей в более чем 50 населенных пунктах. Благодаря транспортному средству, доступность медицинской помощи повысится, а выявлять онкологические заболевания и болезни легких можно буде на ранней стадии.
«Выездная форма работы удобна в первую очередь для жителей. Посещение диагностического комплекса не требует отрыва от привычного уклада дел и не отнимет много времени. Жители небольших населённых пунктов стараются не упускать возможность проверить состояние своего здоровья», — сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.
В феврале 2024 года четыре легковых автомобиля также распределили в районную больницу: для доставки пациентов, оказания медпомощи на дому, для транспортировки биоматериалов и доставки лекарств.
Новые машины позволяют сократить время доезда из населенных пунктов до врачебных амбулаторий и участковых больниц, поскольку те находятся на значительном удалении. Легковушки приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».