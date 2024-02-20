Медицинский комплекс на базе КАМАЗа открыли в Братском районе

В Братском районе работает передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗа, который специалисты районной больницы используют для диспансеризации. В конце 2023 года передвижной диагностический кабинет флюорографии и маммографии был приобретен для нужд братской больницы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе правительстве Иркутской области.