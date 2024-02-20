Красноярский осужденный обвенчался с супругой после 14 лет брака

«Попав в места лишения свободы, я только утвердился в своем решение обвенчаться с супругой. Она, конечно, была не против, — поделился Евгений. — Отношения наши проверены временем, растут двое детей: одному уже 20 лет, другому — 12. Мы уверены, что у нас все будет хорошо, и мы сумеем преодолеть все трудности».