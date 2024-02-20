Красноярский осужденный обвенчался с супругой после 14 лет брака

Супруги состоят в законном браке 14 лет и говорят, что решение обвенчаться было осознанным.
Как рассказали Newslab в пресс-службе ГУФСИН, мужчина отбывает срок за наркопреступление (статья 228 УК РФ). Суд назначил ему 9 лет колонии, наказание истекает в 2031 году.
«Попав в места лишения свободы, я только утвердился в своем решение обвенчаться с супругой. Она, конечно, была не против, — поделился Евгений. — Отношения наши проверены временем, растут двое детей: одному уже 20 лет, другому — 12. Мы уверены, что у нас все будет хорошо, и мы сумеем преодолеть все трудности».
Дня венчания мужчина и женщина ждали с нетерпением и готовились к нему: священник провел с ними духовную беседу, исповедал и причастил.
«Церемония венчания прошла по всем правилам, очень трогательно и торжественно, — рассказали в тюремном ведомстве. — Важное событие сопровождалось молитвами и восхвалениями семейных ценностей. Отец Василий призвал хранить свою семью, быть примером любви для детей. После того, как священник завершил таинство, супругов поздравили члены православной общины и сотрудники учреждения, подчеркнув, что это событие приобретает еще большую значимость, так как состоялось в Год семьи».
По мнению сотрудников ГУФСИН, поддержание социально полезных связей очень важно для заключенных, так как помогает им не утратить смысл жизни, не зациклиться на своих проблемах. «Поэтому создание семьи, даже в местах лишения свободы, положительно сказывается на поведении осужденного. Проявляются такие качества как серьезность, ответственность, доброта, самодисциплина. К тому же осужденные, имеющие семью, легче адаптируются после освобождения», — говорят в ведомстве.