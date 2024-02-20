Хабаровчане собрали 11 миллионов рублей для участников СВО

— Жители откликнулись на призыв помочь нашим военным с энтузиазмом. На собранные средства закупили разное снаряжение для армии: разборные «кошки», бинокли, бензиновые генераторы, маскировочные сети и тенты, модули дополнительной защиты для танков, квадрокоптер, штанги гранатометов, радиостанции, тактические аптечки, подавители БПЛА, ретрансляторы с комплектующими и прочее, — сказал председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Павел Троценко.