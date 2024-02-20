Более 36 тысяч приморцев прошли диспансеризацию или профосмотры с начала года

С начала года 36 846 приморцев проверили свое здоровье в рамках диспансеризации и профосмотров. Бесплатно проверить здоровье могут все жители края в любой поликлинике.