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Более 36 тысяч приморцев прошли диспансеризацию или профосмотры с начала года

С начала года 36 846 приморцев проверили свое здоровье в рамках диспансеризации и профосмотров. Бесплатно проверить здоровье могут все жители края в любой поликлинике.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Минздрав Приморья назвал пять медучреждений, где в январе показатель выполнения обследований населения наиболее высокий.

Помимо владивостокских поликлиник, высокий показатель посещаемости зафиксировали в Дальнереченской, Ханкайской, Пограничной, Чугуевской и Хасанской больницах, отмечает пресс-служба ведомства.

Диспансеризация — это комплексное обследование, которое нацелено на раннее выявление четырех групп наиболее опасных заболеваний. Оно позволяет обнаружить проблемы в системе кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания.

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