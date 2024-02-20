Более 36 тысяч приморцев прошли диспансеризацию или профосмотры с начала года

Минздрав Приморья назвал пять медучреждений, где в январе показатель выполнения обследований населения наиболее высокий.
Помимо владивостокских поликлиник, высокий показатель посещаемости зафиксировали в Дальнереченской, Ханкайской, Пограничной, Чугуевской и Хасанской больницах, отмечает пресс-служба ведомства.
Диспансеризация — это комплексное обследование, которое нацелено на раннее выявление четырех групп наиболее опасных заболеваний. Оно позволяет обнаружить проблемы в системе кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания.