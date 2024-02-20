Из-за подъема уровня воды в Ангаре понижены сбросы через плотину ГЭС

Такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов.
По обращениям жителей станции Батарейная специалистами отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Ленинским округом был проведен мониторинг, в процессе которого зафиксировано повышение уровня реки Ангара. В районе СНТ «Ангара-3» выявлен выход воды на автомобильную дорогу.
Аварийно-спасательной службой МКУ «Безопасный город» организован мониторинг на подтопленной территории. Запланированы работы по подсыпке проезжей части силами МУП «Иркутскавтодор», сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей Ленинского округа просят временно использовать альтернативный путь проезда к поселку Мегет.
В случае подтоплений следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.