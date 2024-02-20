Из-за подъема уровня воды в Ангаре понижены сбросы через плотину ГЭС

По обращениям жителей станции Батарейная специалистами отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Ленинским округом был проведен мониторинг, в процессе которого зафиксировано повышение уровня реки Ангара. В районе СНТ «Ангара-3» выявлен выход воды на автомобильную дорогу.