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В Башкирии похолодает до −29 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 64% 765 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Сухая и морозная погода установится в ближайшие дни в Башкирии. Это следует из прогноза, опубликованного республиканскими синоптиками. По их словам, в регионе вновь похолодает до −29 градусов.

— В среду, 21 февраля, погода будет без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −17,-22°, при прояснениях −24,-29°, днем −10,-15°, — рассказали Башгидрометцентра.

Характер погоды не изменится и в четверг, 22 февраля. Лишь в горных районах республики днем потеплеет до −5 градусов.