В Башкирии похолодает до −29 градусов

Сухая и морозная погода установится в ближайшие дни в Башкирии. Это следует из прогноза, опубликованного республиканскими синоптиками. По их словам, в регионе вновь похолодает до −29 градусов.
— В среду, 21 февраля, погода будет без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −17,-22°, при прояснениях −24,-29°, днем −10,-15°, — рассказали Башгидрометцентра.
Характер погоды не изменится и в четверг, 22 февраля. Лишь в горных районах республики днем потеплеет до −5 градусов.