Более 4,7 тыс. сёл и деревень в ушедшем году стали цифровыми

«Специалисты, которые занимаются стройкой и логистикой проекта УЦН 2.0, как всегда в 2023 году преодолевали не только технические, но и природно-климатические препятствия. Чтобы представить масштаб: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 км, а между северной и южной — 3 569 км. Для доставки оборудования к месту установки приходилось использовались вертолёты, вездеходы и сани, суда ледокольного класса и катера. Радость и искренняя благодарность жителей малых сёл и деревень, когда у них появляется мобильная связь и интернет — вот что по-настоящему вдохновляет всех участников проекта на дальнейшую работу. Это не просто важнейший инфраструктурный, но и социальный проект, который нужен миллионам наших людей», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.