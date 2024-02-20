Экологи показали состояние раненого тигра из Хабаровского края

Центр реабилитации диких животных «Тигр» из приморского села Алексеевка в своём официальном Телеграм-канале показал и рассказал о состоянии доставленного туда в начале февраля полосатого хищника из Хабаровского края. Зверя отловили недалеко от посёлка Бичевая в районе имени Лазо. Сразу после осмотра стало ясно, что тигр сильно травмирован. Он не способен добывать пищу в тайге, что и привело к конфликтным ситуациям с людьми, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это взрослый самец с многочисленными травмами. У него, во-первых, застарелые травмы передней лапы, полученные из-за попадания в лапозахватывающий капкан: перелом и потеря двух пальцев. Заживление кости в условиях дикой природы привело к ограничению подвижности. Во-вторых, выявлены травмы зубов. Их зверь получил, предположительно, освобождаясь из капкана. В-третьих, у тигра травма носовой перегородки и верхней губы, которую также могли причинить люди, — уточнили в центре «Тигр».
Добавим, годом ранее в этом же приморском центре реабилитацию проходил другой конфликтный тигр из Хабаровского края. Его отловили в Вяземском после того, как он повадился таскать собак из дворов. Выяснилось, что причиной также стали старые раны. Восстановиться для жизни в тайге хищник так и не смог. По решению Росприроднадзора его передали в Московский зоопарк. Сейчас там подбирают кличку для этого зверя.