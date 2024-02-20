Экологи показали состояние раненого тигра из Хабаровского края

Добавим, годом ранее в этом же приморском центре реабилитацию проходил другой конфликтный тигр из Хабаровского края. Его отловили в Вяземском после того, как он повадился таскать собак из дворов. Выяснилось, что причиной также стали старые раны. Восстановиться для жизни в тайге хищник так и не смог. По решению Росприроднадзора его передали в Московский зоопарк. Сейчас там подбирают кличку для этого зверя.