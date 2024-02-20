Снегопад и гололедица ожидаются сегодня в Беларуси

По северу страны во многих районах, а на остальной части территории местами на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит минус 2 — плюс 4 градуса, а в юго-западных районах страны — плюс 5−7 градусов.