На Московской неделе моды «Пятна витилиго» представит дизайнер из Кузбасса

По данным пресс-службы Московской недели моды, Кузбасс в столице с 1 по 8 марта представит дизайнер Екатерина Борисова. На участие во второй неделе подали заявки более тысячи дизайнеров из 151 города России.
«Мы представим коллекцию из нескольких видов спортивного трикотажа, в том числе хлопковых и гипоаллергенных технологичных полотен. Основной идеей является презентация авторского принта “Пятна витилиго”», — говорит Екатерина Борисова.
FIGHTELEMENT — спортивный модный бренд кузбасского дизайнера, который предназначен и для спортсменов, и нет. Базовый чёрный топ для занятия спортом стоит 9 500 рублей, а укороченные велосипедки — 15 500 рублей.
На Московской неделе моды жители и гости города смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Для профессионалов индустрии состоится и деловая программа с закрытыми показами, встречами, лекциями и мастер-классами.