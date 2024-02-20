Около 150 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня нового формата в Москве

«За три торговых периода круглогодичные ярмарки выходного дня посетили уже около 150 тыс. человек. Они открылись 2 февраля и работают с пятницы по воскресенье в новых павильонах, оснащенных системами отопления и вентиляции, а также кондиционерами. В этом году такой формат появился впервые. Ярмарки есть в 10 административных округах Москвы, а расположены они поблизости от дома и станций метро. Торговые площадки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00. Это самое удобное время для покупок и планирования семейного меню на неделю», — говорится в сообщении.