Около 150 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня нового формата в Москве

«За три торговых периода круглогодичные ярмарки выходного дня посетили уже около 150 тыс. человек. Они открылись 2 февраля и работают с пятницы по воскресенье в новых павильонах, оснащенных системами отопления и вентиляции, а также кондиционерами. В этом году такой формат появился впервые. Ярмарки есть в 10 административных округах Москвы, а расположены они поблизости от дома и станций метро. Торговые площадки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00. Это самое удобное время для покупок и планирования семейного меню на неделю», — говорится в сообщении.
Так, за три недели общий вес реализованной продукции составил 70 тыс. кг. Больше половины — это сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалея. Еще около 30% приходится на мясо-молочную и рыбную продукцию. Помимо привычного ассортимента, фермеры более чем из 40 регионов России предлагают и продукцию собственного производства, изготовленную по семейным рецептам с сохранением кулинарных традиций местности. Кроме того, с апреля по декабрь в городе будут работать сезонные ярмарки выходного дня — это еще 33 торговые площадки.