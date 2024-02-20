Салют прогремит в Хабаровске 23 февраля

Минимум пять городов Дальнего Востока отметят День защитника Отечества салютом. Фейерверк начнется в одно время. Планируется произвести по 30 залпов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
КОГДА БУДЕТ САЛЮТ В ХАБАРОВСКЕ 23 ФЕВРАЛЯ
Краевая столица также вошла в перечень городов, где в небо над городом будут запущены праздничные залпы. Салют в Хабаровске 23 февраля прогремит в 21:00. В это же время фейерверки «распустятся» в Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ.
Запуски фейерверка в Хабаровске 23 февраля будут выполнены из гаубиц Д-30, пушек БС-3 и салютных пусковых установок 2А30, 2А85, 2А85А1. Личный состав сейчас проходит тренировки.
ПОСМОТРЕТЬ САЛЮТ В ХАБАРОВСКЕ 23 ФЕВРАЛЯ
Традиционно салют на День защитника Отечества в Хабаровске хорошо виден с возвышенностей. Утес, площадь Славы, Комсомольская площадь — с этих точек будет открываться хороший обзор.