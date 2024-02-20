Салют прогремит в Хабаровске 23 февраля

Краевая столица также вошла в перечень городов, где в небо над городом будут запущены праздничные залпы. Салют в Хабаровске 23 февраля прогремит в 21:00. В это же время фейерверки «распустятся» в Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ.