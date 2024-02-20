Администрация Иркутска обсудила планы сотрудничества с Витебском

В ближайшее время планируют сформировать план мероприятий, в которых примут участие иркутяне и белорусы. В него войдут и события, приуроченные к 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. В музее истории Иркутска имени Сибирякова уже прошла выставка «Беларусь в огне войны», посвященная этой памятной дате, сообщает пресс-служба мэрии. Также в 2023 году к акции «Аллея Защитникам Отечества на территориях учебно-воспитательных организаций», которую проводят в столице Прибайкалья, подключился Витебск.