Администрация Иркутска обсудила планы сотрудничества с Витебском

В рамках выставки представлена продукция предприятий Республики Беларусь: обувь, текстиль, мясные и колбасные изделия, сыры, молочная продукция.
В открытии Дней приняли участие председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин и председатель Витебского городского исполнительного комитета Геннадий Сабынич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Экспозицию посетила заместитель мэра Иркутска — руководитель аппарата администрации города Елена Войцехович. С председателем Витебского городского исполнительного комитета Геннадием Сабыничем Елена Войцехович обсудила планы сотрудничества Иркутска и Витебска.
«Республика Беларусь — один из ведущих партнеров России в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Большую роль играют связи между муниципалитетами и регионами двух государств. В 2017 году Иркутск и Витебск подписали Соглашение о сотрудничестве. Белорусские национально-культурные общественные объединения активно участвуют в жизни областного центра. Сегодня мы взаимодействуем в рамках культурных обменов, развиваем бизнес-контакты. Продукция предприятий Беларуси: продукты питания, обувь, текстиль — пользуются повышенным спросом у иркутян. Будем и дальше продолжать социально-экономическое сотрудничество», — отметила Елена Войцехович.
В ближайшее время планируют сформировать план мероприятий, в которых примут участие иркутяне и белорусы. В него войдут и события, приуроченные к 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. В музее истории Иркутска имени Сибирякова уже прошла выставка «Беларусь в огне войны», посвященная этой памятной дате, сообщает пресс-служба мэрии. Также в 2023 году к акции «Аллея Защитникам Отечества на территориях учебно-воспитательных организаций», которую проводят в столице Прибайкалья, подключился Витебск.