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Курс на весну: Главный синоптик Урала рассказала, когда начнется оттепель

Главный синоптик Урала Галина Шепоренко рассказала, когда начнется оттепель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 64% 765 мм рт. ст. +8°

По словам специалиста, арктический антициклон, опустившись на юг, объединился с Сибирским антициклоном и теперь простирается от Байкала до Урала.

«На Южном Урале, где находится ось барического гребня и ветер очень слабый, морозно, ночью минус 24−29 градусов. Южная часть Свердловской области, оказавшись на северной периферии этого антициклона, тоже отчасти испытывает его влияние, здесь заметно холоднее, чем на севере. Наплывшие сегодня облака — это зона размытого атмосферного фронта, который значимых осадков не несет, небольшой снег вероятен лишь кое-где на западе, преимущественно в горной зоне Свердловской области», — сообщила Галина Шепоренко.

В обозримый период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада. Существенных осадков до конца февраля не предполагается.

До 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью минус 19−24, днем — 7−12. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью минус 8−13, днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Как следует из прогноза Гидрометцентра России, днем 25 и 26 февраля в Челябинске уже будет от минус 2 до плюс 1 градуса, ночью — минус 14−15 градусов.