Курс на весну: Главный синоптик Урала рассказала, когда начнется оттепель

По словам специалиста, арктический антициклон, опустившись на юг, объединился с Сибирским антициклоном и теперь простирается от Байкала до Урала.
«На Южном Урале, где находится ось барического гребня и ветер очень слабый, морозно, ночью минус 24−29 градусов. Южная часть Свердловской области, оказавшись на северной периферии этого антициклона, тоже отчасти испытывает его влияние, здесь заметно холоднее, чем на севере. Наплывшие сегодня облака — это зона размытого атмосферного фронта, который значимых осадков не несет, небольшой снег вероятен лишь кое-где на западе, преимущественно в горной зоне Свердловской области», — сообщила Галина Шепоренко.
В обозримый период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада. Существенных осадков до конца февраля не предполагается.
До 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью минус 19−24, днем — 7−12. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью минус 8−13, днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.
Как следует из прогноза Гидрометцентра России, днем 25 и 26 февраля в Челябинске уже будет от минус 2 до плюс 1 градуса, ночью — минус 14−15 градусов.