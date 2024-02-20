Курс на весну: Главный синоптик Урала рассказала, когда начнется оттепель

«На Южном Урале, где находится ось барического гребня и ветер очень слабый, морозно, ночью минус 24−29 градусов. Южная часть Свердловской области, оказавшись на северной периферии этого антициклона, тоже отчасти испытывает его влияние, здесь заметно холоднее, чем на севере. Наплывшие сегодня облака — это зона размытого атмосферного фронта, который значимых осадков не несет, небольшой снег вероятен лишь кое-где на западе, преимущественно в горной зоне Свердловской области», — сообщила Галина Шепоренко.