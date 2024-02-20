Верховный суд РФ не поддержал сторонников волгоградского времени

Верховный суд изучил их кассационную жалобу, но не одобрил.
История с переводом часов в Волгоградской области длится еще с 2018 года. Тогда жители проголосовали за переход на местное время. В 2020-м вернули московское. С тех пор группа активистов настаивает на возвращении региона в часовой пояс GMT +4.
Волгоградцы с жалобами дошли до Генеральной прокуратуры РФ. Они просили проверить законность процедуры исполнения ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона “Об исчислении времени”. Заявление передали в нижестоящее ведомство, где нарушений не выявили.
После этого последователи возврата волгоградского времени обратились в Верховный суд РФ. Кассационный иск рассмотрела судья Елена Горчакова. Она не обнаружила каких-либо нарушений прав граждан при решении вопроса о смене часового пояса.