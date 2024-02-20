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В морозы техника очистит омские дороги от наледи. Список улиц

Запланирована очистка нескольких десятков дорог.
Источник: пресс-служба администрации Омска

Несмотря на морозную погоду омские дорожники продолжают выполнять работу по очистке улиц от снега и наледи. На 20 февраля запланирована уборка нескольких десятков улиц. Среди них:

Кировский округ

  • Вывоз снега: улицы Енисейская (остановка Таксопарк — Ленинградский мост), Бетховена, Конева (объездная дорога у Континента — 3-я Енисейская), Белова.
  • Снятие наледи: пешеходные переходы по улицам Торговая, Енисейская (остановка Таксопарк — Ленинградский мост), Бетховена, Конева (объездная дорога у Континента — 3-я Енисейская), Белова.
  • Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы Авиагородок, Мельничная, Торговая, Транссибирская, 12 Декабря, Перелёта, Степанца.

Ленинский округ

  • Вывоз снега: улицы Ангарская (Котовского — Братская), Котовского (Маркса — Орловского), Машиностроительная (Новокирпичная — Тытаря).
  • Снятие наледи: улица Орловского.
  • Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: Черлакский тракт, проспект Карла Маркса, улицы 1-я Трамвайная, 1-й Красной Звезды, Светловская, 6-я Ленинградская.

Октябрьский округ

  • Вывоз снега: улицы Ермолаева, Товстухо, Богдана Хмельницкого (Красных Зорь — Лермонтова).
  • Снятие наледи: посёлок Крутая Горка, Богдана Хмельницкого.
  • Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Космический, Индустриальная.

Советский округ

  • Вывоз снега: проспект Мира (Химиков — Телецентр), путепровод у Телецентра.
  • Снятие наледи: 1-я Пригородная, 1-й Башенный переулок, проезд к дому Красный путь, 78.
  • Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы Химиков, Мира, Березовая.

Центральный округ

  • Вывоз снега: улицы Жукова (Почтовая — Звездова), Фрунзенский мост, подъезды к Фрунзенскому мосту, Омская (25-я Линия — остановка Металлобаза).
  • Снятие наледи: улицы Жукова (Почтовая — Звездова), Фрунзенский мост, подъезды к Фрунзенскому мосту, Омская (25-я Линия — остановка Металлобаза).
  • Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы 33-я Северная, 24-я Северная, 4-я Челюскинцев.