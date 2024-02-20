В морозы техника очистит омские дороги от наледи. Список улиц

Несмотря на морозную погоду омские дорожники продолжают выполнять работу по очистке улиц от снега и наледи. На 20 февраля запланирована уборка нескольких десятков улиц. Среди них:
Кировский округ
- Вывоз снега: улицы Енисейская (остановка Таксопарк — Ленинградский мост), Бетховена, Конева (объездная дорога у Континента — 3-я Енисейская), Белова.
- Снятие наледи: пешеходные переходы по улицам Торговая, Енисейская (остановка Таксопарк — Ленинградский мост), Бетховена, Конева (объездная дорога у Континента — 3-я Енисейская), Белова.
- Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы Авиагородок, Мельничная, Торговая, Транссибирская, 12 Декабря, Перелёта, Степанца.
Ленинский округ
- Вывоз снега: улицы Ангарская (Котовского — Братская), Котовского (Маркса — Орловского), Машиностроительная (Новокирпичная — Тытаря).
- Снятие наледи: улица Орловского.
- Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: Черлакский тракт, проспект Карла Маркса, улицы 1-я Трамвайная, 1-й Красной Звезды, Светловская, 6-я Ленинградская.
Октябрьский округ
- Вывоз снега: улицы Ермолаева, Товстухо, Богдана Хмельницкого (Красных Зорь — Лермонтова).
- Снятие наледи: посёлок Крутая Горка, Богдана Хмельницкого.
- Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Космический, Индустриальная.
Советский округ
- Вывоз снега: проспект Мира (Химиков — Телецентр), путепровод у Телецентра.
- Снятие наледи: 1-я Пригородная, 1-й Башенный переулок, проезд к дому Красный путь, 78.
- Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы Химиков, Мира, Березовая.
Центральный округ
- Вывоз снега: улицы Жукова (Почтовая — Звездова), Фрунзенский мост, подъезды к Фрунзенскому мосту, Омская (25-я Линия — остановка Металлобаза).
- Снятие наледи: улицы Жукова (Почтовая — Звездова), Фрунзенский мост, подъезды к Фрунзенскому мосту, Омская (25-я Линия — остановка Металлобаза).
- Очистка и обработка противогололёдными материалами остановок и тротуаров: улицы 33-я Северная, 24-я Северная, 4-я Челюскинцев.