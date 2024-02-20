До +1 потеплеет в конце февраля в Свердловской области

«Наплывшие сегодня облака — это зона размытого атмосферного фронта, который значимых осадков не несет, небольшой снег вероятен лишь кое-где на западе, преимущественно в горной зоне Свердловской области. В ближайший период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.