До +1 потеплеет в конце февраля в Свердловской области

По прогнозам синоптиков, эта неделя в Свердловской области будет довольно теплой и малоснежной.
«Наплывшие сегодня облака — это зона размытого атмосферного фронта, который значимых осадков не несет, небольшой снег вероятен лишь кое-где на западе, преимущественно в горной зоне Свердловской области. В ближайший период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
По ее словам, существенных осадков на Среднем Урале до конца февраля не предполагается.
Вплоть до 24 февраля сохранится умеренно морозная погода: ночью −19…-24 градуса, днем −7…-12, на севере региона — на 5 градусов выше. В последней пятидневке февраля температура повысится до −4…+1 в дневные часы, ночью −8…-13.