На обелиске Славы в Хабаровске появилось еще одно имя Героя России

— Подвиг наших современников и подвиг Вячеслава Владимировича Макарова навсегда останутся в наших сердцах. И жертва сегодняшних героев ничуть не меньше жертвы, которую принес наш народ в годы Великой Отечественной войны и других битв, отстаивая право говорить на русском языке, свои ценности, право быть русскими и называться Россией. Гвардии полковник Вячеслав Макаров прошел многие горячие точки, выполнял долг в борьбе с международным терроризмом и в Сирийской Арабской Республике. Мы будем помнить имена наших героев. Мы гордимся их подвигом! И я уверен, что Победа будет за нами. Потому что, как говорит президент Владимир Владимирович Путин, с нами Бог, а за нами Правда! — заявил Михаил Дегтярев.