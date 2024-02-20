На обелиске Славы в Хабаровске появилось еще одно имя Героя России

Сегодня губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с семьей Героя России гвардии полковника Вячеслава Макарова открыли его имя на стеле Героев Отечества, расположенной на площади Славы в Хабаровске. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Участие в мероприятии также приняли командование Восточного военного округа, товарищи и сослуживцы героя.
Знаковое событие произошло накануне Дня защитника Отечества и в рамках международного историко-просветительского форума «История для будущего. Дальний Восток России», который в эти дни проходит в региональном центре.
— Подвиг наших современников и подвиг Вячеслава Владимировича Макарова навсегда останутся в наших сердцах. И жертва сегодняшних героев ничуть не меньше жертвы, которую принес наш народ в годы Великой Отечественной войны и других битв, отстаивая право говорить на русском языке, свои ценности, право быть русскими и называться Россией. Гвардии полковник Вячеслав Макаров прошел многие горячие точки, выполнял долг в борьбе с международным терроризмом и в Сирийской Арабской Республике. Мы будем помнить имена наших героев. Мы гордимся их подвигом! И я уверен, что Победа будет за нами. Потому что, как говорит президент Владимир Владимирович Путин, с нами Бог, а за нами Правда! — заявил Михаил Дегтярев.
Гвардии полковник Макаров принял тяжелый бой против неонацистов, но остался верен присяге и Отечеству, за что был посмертно удостоен высшей награды страны за мужество и героизм — Золотой Звезды Героя России.
В память о командире 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса Южного военного округа глава региона и другие почетные гости мероприятия возложили к обелиску Славы цветы.