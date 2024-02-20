Превысит норму: синоптики озвучили прогноз погоды на март 2024 года в Приморье

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз погоды на предстоящий март в Приморье. Согласно данным специалистов, показатели столбиков термометров отклонятся от нормы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В среднем температура воздуха в предстоящем марте составит −1…-6°C, а на южном побережье около 0, что окажется выше средних многолетних значений на 1−2 градуса.
Если говорить об осадках, то в среднем на территории края их ожидается около среднего многолетнего количества, только в некоторых южных и западных районах Приморья окажется больше обычного.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что зима пока не спешит покидать Приморский край. Так, минувшим днем, 19 февраля, на регион обрушились осадки, которые стали причиной множества аварий.
Во Владивостоке 21 февраля ночью столбики термометров покажут до −13…-16°С, днем −7…-10°С.