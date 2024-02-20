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В Узбекистане планируют восстановить 175 тысяч гектаров леса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В республике планируют реализовать проект «Восстановление устойчивых лесных ландшафтов в Узбекистане». Общая стоимость проекта 205 миллионов долларов, реализация рассчитана на 6 лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

19 февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших планах в области экологии и охраны окружающей среды. Главе государства в частности, представили проект «Восстановление устойчивых лесных ландшафтов в Узбекистане».

По сообщению пресс-службы главы государства, общая стоимость проекта, реализуемого при участии Ассоциации международного развития, составляет более 205 миллионов долларов, реализация рассчитана на 6 лет.

Эти средства будут направлены на расширение территории лесов, укрепление материально-технической базы лесного хозяйства, внедрение устойчивого управления, развитие инфраструктуры экотуризма.

Кроме того, будут внедрены инновационная система управления и информационные технологии в процесс восстановления и защиты лесов. Будут также восстановлены деградированные лесные земли.

Планируется также развивать сотрудничество с соседними государствами по восстановлению ландшафтов в приграничных районах.

Напомним, в 2022 году Всемирный банк выделил 142 миллиона долларов для восстановления зеленого покрова в Узбекистане.

экология