В Узбекистане планируют восстановить 175 тысяч гектаров леса

19 февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе и дальнейших планах в области экологии и охраны окружающей среды. Главе государства в частности, представили проект «Восстановление устойчивых лесных ландшафтов в Узбекистане».
По сообщению пресс-службы главы государства, общая стоимость проекта, реализуемого при участии Ассоциации международного развития, составляет более 205 миллионов долларов, реализация рассчитана на 6 лет.
Эти средства будут направлены на расширение территории лесов, укрепление материально-технической базы лесного хозяйства, внедрение устойчивого управления, развитие инфраструктуры экотуризма.
Кроме того, будут внедрены инновационная система управления и информационные технологии в процесс восстановления и защиты лесов. Будут также восстановлены деградированные лесные земли.
Планируется также развивать сотрудничество с соседними государствами по восстановлению ландшафтов в приграничных районах.
Напомним, в 2022 году Всемирный банк выделил 142 миллиона долларов для восстановления зеленого покрова в Узбекистане.