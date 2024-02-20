Отец малыша, которого мать выкинула в мусорку, не знает о его рождении

В Новосибирске 19 февраля отправили в СИЗО 22-летнюю Светлану Баштакову, которая оставила умирать своего малыша в аномальные морозы. Журналисты поинтересовались у нее, что же подтолкнуло ее на такой жестокий поступок, но она не ответила на вопрос и заплакала. Во время заседания девушка просила не лишать ее свободы, сообщает НГС.