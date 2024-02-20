Отец малыша, которого мать выкинула в мусорку, не знает о его рождении

16 февраля жительница Новосибирска выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак. Во время судебного заседания Светлана Баштакова рассказала, что отец ребенка даже не знает о рождении сына.
В Новосибирске 19 февраля отправили в СИЗО 22-летнюю Светлану Баштакову, которая оставила умирать своего малыша в аномальные морозы. Журналисты поинтересовались у нее, что же подтолкнуло ее на такой жестокий поступок, но она не ответила на вопрос и заплакала. Во время заседания девушка просила не лишать ее свободы, сообщает НГС.
Напомним, младенца обнаружил Иван Журавлев, который сначала спутал его с котенком. Малыш был завернут в полиэтиленовый пакет, а на улице стоял мороз. Мужчина обернул его в куртку и сообщил правоохранителям. Мать задержали в тот же день.