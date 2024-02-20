Гид по «Играм будущего»: что это такое, когда открытие, кто приедет и где смотреть

Как это реализуется на практике? Для примера возьмем фиджитал-футбол. Сначала две команды сражаются между собой на игровой приставке, а затем выясняют сильнейшего на реальной площадке. Голы складываются — и вот он, итоговый результат. В подобном формате проходит не только фиджитал-футбол. Но и хоккей, баскетбол, единоборства, гонки, шутеры и так далее.