Российская актриса Ольга Кабо восхитилась красотой Байкала

В Иркутскую область прилетела актриса театра и кино Ольга Кабо. Она известна своей ролью в романе «Мастер и Маргарита». Красивыми кадрами и впечатлениями знаменитость поделилась в соцсетях, пишет ИА IrkutskMedia.
Актриса подчеркнула, что она счастлива разделять невероятные эмоции со своими детьми.
«Как же я мечтала о путешествии на Байкал! Хотела увидеть знаменитый Байкальский лёд, торосы, они чистейшего голубого цвета — невероятное зрелище!» — написала Ольга Кабо.
Сейчас знаменитость со своей семьей отдыхает на острове Ольхон. Она уже посетила фестиваль ледяных скульптур, а ее сын окунулся в ледяное озеро после бани.