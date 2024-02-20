На уборку дворов Екатеринбурга вывели квадроциклы с ковшами

Во дворах Екатеринбурга опробовали инновационный способ уборки снега. Волонтеры прикрепили ковши на три квадроцикла для расчистки придомовых территорий.
— Мы с активистами свердловского отделения РЭО и Волонтерского центра нашли оригинальный способ, — поделился депутат городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. — Результат превзошел наши ожидания! Оказалось, что квадроциклы очень удобны для уборки во дворах.
По словам депутата, компактный и маневренный транспорт с ковшом отлично подходит для уборки узких дворовых проездов и справляется с большими объемами снега.
Также он отметил, что большой объем техники, в том числе и частной, сейчас задействован в уборке города муниципальными службами. В рамках сезонной нехватки спецмашин использование квадроциклов может облегчить ситуацию. Алексей Вихарев предложил применять такое решение городским ДЭУ и управляющим компаниям.