На уборку дворов Екатеринбурга вывели квадроциклы с ковшами

Также он отметил, что большой объем техники, в том числе и частной, сейчас задействован в уборке города муниципальными службами. В рамках сезонной нехватки спецмашин использование квадроциклов может облегчить ситуацию. Алексей Вихарев предложил применять такое решение городским ДЭУ и управляющим компаниям.