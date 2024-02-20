Продажу билетов на социально значимые рейсы поэтапно открывают в Хабаровском крае

На воздушном судне DHC-8 можно будет улететь из Хабаровска в Зею с пересадкой в Благовещенске. Самолеты будут летать по четвергам, а со 2 июня по 29 сентября — еще и по воскресеньям. Цена билета в одну сторону — 6 925 рублей.