Продажу билетов на социально значимые рейсы поэтапно открывают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае поэтапно открывается продажа билетов на авиарейсы по социально значимым направлениям. Выполняться они будут с 31 марта по 26 октября.
На воздушном судне DHC-8 можно будет улететь из Хабаровска в Зею с пересадкой в Благовещенске. Самолеты будут летать по четвергам, а со 2 июня по 29 сентября — еще и по воскресеньям. Цена билета в одну сторону — 6 925 рублей.
В этот же список входит полет из Хабаровска в Тынду с посадкой в Благовещенске. Он будет выполняться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета — 7,5 тысячи рублей.
Также социально значимым рейсом является маршрут из Хабаровска в Благовещенск, который будет выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Со 2 июня по 29 сентября улететь можно будет еще и в воскресенье. Билет обойдется в 3,7 тысячи рублей.
Рейс из Владивостока в Николаевск-на-Амуре запланирован по вторникам со 2 июля по 24 сентября. Цена билета в одну сторону — девять тысяч рублей.