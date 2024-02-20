Первыми чемпионами зимних игр «Дети Приморья» стали сноубордисты с Сахалина

Сноубордисты Сахалина вообще доминировали на снежном склоне. Броза среди девушек также у представительницы этой команды Таисии Желтовой. А еще один юноша остановился в шаге от медалей. Два серебра у сборной команды Владивостока. Вторые места заняли Василиса Рудакова и Андрей Паларамчук.