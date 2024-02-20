Первыми чемпионами зимних игр «Дети Приморья» стали сноубордисты с Сахалина

Первые победители стали известны на зимних играх «Дети Приморья». Мастера сноуборда выявляли сильнейшего на склонах базы «Комета» рядом с Владивостоком. У юниорок первенствовала Кристина Зайцева из Сахалинской области. Ее партнер по команде Матвей Добросовестный стал победителем у юношей.
Сноубордисты Сахалина вообще доминировали на снежном склоне. Броза среди девушек также у представительницы этой команды Таисии Желтовой. А еще один юноша остановился в шаге от медалей. Два серебра у сборной команды Владивостока. Вторые места заняли Василиса Рудакова и Андрей Паларамчук.
Таким образом, сборная Сахалинской области вышла в лидеры командного зачета. Сноубордисты разыграют в последующие дни еще три комплекта наград.
Вообще на зимних играх «Дети Приморья» разыгрывается 31 медаль в восьми видах спорта. Сегодня же начались турниры по шорт-треку, хоккею и горным лыжам.