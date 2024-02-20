Из-за сильных морозов школьники Красноярска могут остаться дома

В Красноярск снова пришел крепкий мороз, поэтому родители учеников могут самостоятельно принять решение о непосещении школы. Об этом напомнили в мэрии.
Нормы по температуре прописаны следующие:
— начальной школе можно не ходить на занятия, если на термометре −32;
— средняя и старшая школа остаются дома при температуре от −35 градусов;
— если на улице сильный ветер, то в школу можно не идти при температуре −31 и −33 градуса.
Как отметили в администрации города, все учебные заведения (и детские сады) продолжают работать в штатном режиме. Добавим, что школы самостоятельно принимают решение о том, в каком формате проводить занятия: очно или дистанционно.