ХК «Сибирь» 20 февраля проведёт последний домашний матч в текущем сезоне

Вечером во вторник, 20 февраля хоккейная «Сибирь» проведёт последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ 23/24. Как ранее писал BFM-Новосибирск, после воскресной победы «Амура» над «Барысом» новосибирская команда потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф, таким образом, сегодняшний матч будет последним шансом для подопечных Сергея Кривокрасова порадовать болельщиков на домашней арене.
Примечательно, что по ходу текущего сезона «Сибирь» и «Лада» встречались трижды, дважды победу праздновали тольяттинцы, один раз сибиряки. Так что в заключительном домашнем матче сезона есть шанс уравнять количество побед в очных противостояниях.
Любопытно также и то, что два из трёх матчей команд в этой регулярке заканчивались за рамками основного времени.
Что касается турнирных раскладов, то, если для «Сибири» сегодняшний матч в этом плане уже ничего не решает, то «Лада», в случае победы, может сравняться по очкам с идущим шестым «Трактором» и в оставшихся матчах может претендовать на строчку повыше в таблице, а это, в свою очередь, важно с точки зрения первого раунда плей-офф и первого соперника в матчах на вылет.
Таким образом, есть вероятность, что зрители на трибунах станут свидетелями яркого матча, в котором хозяева постараются напоследок порадовать болельщиков, а гости улучшить положение в турнирной таблице накануне плей-офф.
Начало матча «Сибирь» — «Лада» в 19:30.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Минспорта НСО назвали даты проведения «Кубок Будущего» по хоккею.