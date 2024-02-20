ХК «Сибирь» 20 февраля проведёт последний домашний матч в текущем сезоне

Что касается турнирных раскладов, то, если для «Сибири» сегодняшний матч в этом плане уже ничего не решает, то «Лада», в случае победы, может сравняться по очкам с идущим шестым «Трактором» и в оставшихся матчах может претендовать на строчку повыше в таблице, а это, в свою очередь, важно с точки зрения первого раунда плей-офф и первого соперника в матчах на вылет.