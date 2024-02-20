Глава Новосибирска предложил наказывать подрядчиков за невыход снегоуборщиков в морозы

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство нового кампуса НГУ. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области директора школы оштрафовали за холод в кабинетах. Читайте также: в Новосибирске после жалоб горожан на Артиллерийской начали обустраивать уличное освещение.