Глава Новосибирска предложил наказывать подрядчиков за невыход снегоуборщиков в морозы

По словам заместителя начальника департамента транспорта мэрии Сергея Эпова, во второй половине недели интенсивность снегоудаления была снижена из-за отказа подрядных организаций давать технику ночью из-за 30-градусных морозов.
Исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов возмутился таким положением дел. Согласно условиям контракта, у подрядчиков нет поблажек, связанных с погодными условиями.
— Если подрядчики не выполнили обязательства по контракту, то нужно их замучить штрафами, вносить в реестр недобросовестных поставщиков. Есть контракт — и техника должна предоставляться в нужном нам объеме, — заявил Олег Клемешов.
По данным городской администрации, каждый день на прошлой неделе к уборке улиц привлекались до 545 снегоуборочных машин. Одна пятая всей техники принадлежала подрядным организациям.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске вновь продлили разрешение на строительство нового кампуса НГУ. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области директора школы оштрафовали за холод в кабинетах. Читайте также: в Новосибирске после жалоб горожан на Артиллерийской начали обустраивать уличное освещение.
Егор САФРОНОВ.